Pechino: biathlon; Wierer sesta nell'inseguimento. Italia ottava nella staffetta di fondo

Dorothea Wierer ha chiuso al sesto posto la gara a inseguimento di biathlon alle Olimpiadi di Pechino, vinta dalla campionessa norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Dopo il bronzo nella gara sprint, l'azzurra è partita per cercare di confermare il podio ma ha pagato alcuni errori di troppo al poligono, tre in totale, che l'hanno penalizzata.

Sul podio sono salite anche la svedese Elvira Oeberg, medaglia d'argento, e un'altra norvegese Tiril Eckhoff. Per Roiseland, molto precisa al poligono e velocissima sugli sci, si tratta della terza medaglia d'oro in questa edizione dei Giochi. L'altra azzurra in gara, Lisa Vittozzi, ha finito al 32/o posto.

Il quartetto del Comitato olimpico russo ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4X10 km di fondo maschile, precedendo la Norvegia e la Francia, nel rispetto del pronostico. Ottavo posto per l'Italia, con il quartetto formato da Francesco De Fabiani, Davide Graz Giandomenico Salvadori e Federico Pellegrino, che era reduce dall'argento nella gara sprint. Sull'impegnativo tracciato del National Cross-Country Skiing Centre di Zhangjiakou, in condizioni meteo difficili, la squadra della Russia non ha avuto quasi rivali e completa il successo di ieri nella staffetta femminile. Se l'Italia ha dato il meglio nella prima frazione con Pellegrino, rimasto in zona podio, le altre favorite hanno affidato ai loro uomini di punta l'ultima parte di gara, ma il fuoriclasse norvegese Klaebo non è riuscito a rimontare su Bolshunov, impendibile e che ha chiuso con un minuto di vantaggio su di lui. La squadra italiana ha chiuso con un distacco di oltre cinque minuti.