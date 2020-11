Motogp Europa: libere 2 a Miller, poi Espargarò e Morbidelli

Il pilota australiano Jack Miller in sella alla Ducati Pramac ha prevalso anche nelle seconde libere del motogp d'Europa, sulla pista di Valencia. Proprio all'ultimo tentativo, a sessione quasi scaduta, Miller ha fatto il miglior tempo sul giro in 1:35.528, staccando di appena 92 millesimi lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia Gresini) e di 276 Franco Morbidelli sulla Yamaha Petronas.

Il leader della classifica mondiale Mir, ha chiuso con il decimo tempo, a 877 millesimi da Miller. Andrea Dovizioso è buon ottavo con la sua Ducati a 0.764 e precede di un soffio Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), mentre Maverick Vinales è 11mo con la sua Yamaha.

Da registrare il gran progresso di Quartararo, che nelle prime libere aveva fatto l'ultimo tempo. Lo stesso Mir ha migliorato di molto la sua posizione, nelle fp1 infatti non era andato oltre il 17mo posto.

Il sostituto di Rossi sulla M1, l'americano Garrett Gerloff ha fatto il suo esordio in motogp finendo in coda al gruppo, con il 19mo tempo, lontanissimo dal battistrada Miller.

Nella top ten anche Takaaki Nakagami (Honda Lcr), Pol Espargarò Ktm), Alex Rins (Suzuki) e Brad Binder (Ktm). I primi dieci di questo pomeriggio potrebbero accedere direttamente al Q2 delle qualifiche, se domani dovesse peggiorare il meteo.