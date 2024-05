Champions League, Psg-Borussia Dortmund 0-1 DIRETTA E FOTO

Champions League, allo Stadio Parco dei Principi la semifinale di ritorno: Psg-Borussia Dortmund 0-1 DIRETTA



50' GOL! PSG-BORUSSIA DORTMUND 0-1! Rete di Mats Hummels! Corner a rientrare di Brandt, che sul secondo palo trova il difensore centrale tedesco, il quale prende il tempo a Beraldo e schiaccia in porta la rete del vantaggio giallonero. La squadra di Terzic ha ora due gol di vantaggio sui francesi, considerando la vittoria per 1-0 dell'andata.



Stasera si conoscerà la prima finalista della Champions League 2023/24.

Il Paris Saint Germain va a caccia della seconda finale della propria storia mentre il Borussia Dortmund non vi approda da ben 11 anni.

Dortmund a Parigi per difendere l'1-0 dell'andata

Le formazioni

Il PSG si schiera in campo con il 4-3-3: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. A disposizione: Navas, Tenas, Ugarte, Asensio, Danilo Pereira, Lee Kang-in, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Barcola, Skriniar, Zague.



Il Borussia Dortmund si schiera in campo con il 4-2-3-1: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. A disposizione: Meyer, Lotka, Ozcan, Nmecha, Haller, Reus, Wolf, Moukoko, Malen, Sule, Watjen, Bynoe-Gittens.

