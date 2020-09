F1: tentazione Schumi Jr a Mugello, Ferrari e Alfa non è così

Debuttare in Formula 1 sul circuito di proprietà della Ferrari in occasione della festa dei mille Gp della scuderia di Maranello. Un sogno che potrebbero diventare realtà per Mick Schumacher, almeno a quanto dicono dalla Germania dalle 'onde' di Rtl dove si parla di un possibile debutto nel Circus in occasione delle prove libere di venerdì prossimo sul circuito toscano alla guida di una Haas o di una Alfa Romeo. Una tentazione per il figlio di Michael Schumacher che corre in Formula 2 e fa parte della Ferrari Driver Accademy che però sia la scuderia di Maranello che il marchio del biscione che con Sauber è in F1 smentiscono su tutta la linea. In Formula 2 Mick Schumacher al momento si trova al secondo posto nella classifica iridata a sei lunghezze dall'inglese Callum Illott, dopo la bella vittoria di Monza.