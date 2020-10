Giro, 6/a tappa: a Matera bis Demare, Almeida in rosa

Il francese Arnaud Demare ha vinto allo sprint la 6/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, da Castrovillari (Cosenza) a Matera, lunga 188 chilometri. Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.



Arnaud Demare ha vinto in 4h54'38", precedendo l'australiano Michael Matthews, secondo con lo stesso tempo, e Fabio Felline, terzo. Quarto il colombiano Sebastian Molano e quinto Davide Cimolai. Nella top ten anche Andrea Vendrame, sesto; il danese Mikkel Honoré, settimo; lo slovacco Peter Sagan, ottavo; Enrico Battaglin, nono; l'ecuadoriano Jhonatan Narvaez, decimo.



"E' stato magnifico: sono super contento". E' la felicità di Arnaud Demare, vincitore allo sprint a Matera della sua seconda tappa al Giro 2020. Il francese si era imposto già due giorni fa nella quarta frazione, la Catania-Villafranca Tirrena. "Quando ho cominciato la volata - ha detto ai microfoni della Rai - ero convinto di poter arrivare fino alla fine. E ho potuto anche sollevare le braccia. Una magnifica volata - ha ribadito - e ringrazio la mia squadra per come mi ha supportato".