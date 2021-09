Napoli-Juve, Spalletti: 'Sarà una partita gustosa'

''Sarà una partita gustosa''. Luciano Spalletti adopera un aggettivo originale per definire l'incontro di domani con i bianconeri. L'allenatore del Napoli in conferenza stampa dice: ''Chi ha sognato il pallone fin da bambino, come me, sognava queste partite. Il gusto della rivalità, delle partite importanti. I calciatori vogliono andare a giocarla. Siamo nella situazione ottimale''.

"Sarà un mese stimolante: avremo il Napoli, poi la Champions, poi ancora il Milan e prima della pausa il derby": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, analizza i prossimi impegni dei bianconeri. "Dobbiamo accettare il calendario, nessun alibi - aggiunge l'allenatore - e nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori qualcosa in più per uscirne: siamo un'ottima squadra ma dobbiamo ancora crescere, il campionato è lungo e lo rimetteremo in piedi un pezzo alla volta".