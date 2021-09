Serie A: Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni

l dubbio sulla virata dal 3-4-2-1 o 3-4-1-2 a un eventuale 4-2-3-1 non sfiora Gian Piero Gasperini alla vigilia della Fiorentina, come neppure la parolaccia 'turnover' alle soglie del Villarreal in Champions: "Ho 6 giocatori offensivi per 3 ruoli, il problema sono gli infortuni dovuti a un calendario molto serrato e dalla preparazione a tempi raffazzonati", il pensiero del tecnico dell'Atalanta. Sulla scorta della pretattica su Ilicic ("Rivisto giovedì col mal di schiena") e delle assenze di un Muriel dal quadricipite lesionato ("Sarà una cosa lunga") e dello squalificato De Roon (due giornate ancora), i bergamaschi temono l'avversario: "E' una delle sette od otto sorelle, Vlahovic è in crescita esponenziale, ha aggiunto giocatori. Può coltivare l'ambizione di riprenderci il posto che le abbiamo tolto in questi ultimi anni".

Contro l'Atalanta a caccia dei primi punti in trasferta: è l'obiettivo che insegue Vincenzo Italiano pur consapevole della difficoltà della sfida di domani sera a Bergamo anche per la situazione dei nazionali sudamericani: nel caso della Fiorentina gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta e il cileno Pulgar, comunque convocati, arriveranno a ridosso della partita. "Sul loro utilizzo valuteremo - ha dichiarato il tecnico viola -. E' un problema che hanno tutte le squadre e dobbiamo adeguarci anche se non è facile preparare una partita del genere in modo così anomalo e in così poco tempo, dovremo essere svegli e farci trovare pronti". Gli ostacoli s'annunciano: "Ci aspetta una partita impegnativa, l'Atalanta insieme alla società e al suo allenatore ha fatto in questi anni un lavoro straordinario, non so quanta distanza c'è fra noi e loro ma sarebbe bello cercare di fare un percorso simile, arrivare in Champions ed essere protagonisti in campionato per tante stagioni di fila". Italiano non si nasconde e fissa traguardi a lungo raggio anche se quello più imminente si chiama vittoria: "Siamo reduci da quella conquistata con il Torino, bisogna dare continuità. Sappiamo di cosa è capace l'Atalanta specie davanti ai propri tifosi, proveremo a metterla in difficoltà: chi è rimasto in queste settimane a Firenze ha lavorato benissimo, speriamo che riesca a trascinare gli altri".

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 57 Sportiello; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 77 Zappacosta, 11 Freuler, 88 Pasalic, 3 Maehle; 32 Pessina; 18 Malinovskyi, 99 Piccoli. (1 Musso, 31 Rossi, 28 Demiral, 66 Lovato, 8 Gosens, 13 Pezzella, 7 Koopmeiners, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 91 Zapata). All.: Gasperini. Squalificati: De Roon. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Muriel.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli, 7 Callejon, 9 Vlahovic, 33 Sottil. (1 Terracciano, 2 Quarta, 55 Nastasic, 29 Odriozola, 14 Maleh, 24 Benassi, 34 Amrabat, 15 Pulgar, 8 Saponara, 32 Duncan, 22 Nico Gonzalez, 91 Kokorin). All. Italiano Squalificati: nessuno Diffidati nessuno Indisponibili: nessuno Arbitro: Marini di Roma. Quote Snai: 1.55; 4.25; 5.75.