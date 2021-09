Serie A: Bologna-Verona, formazioni

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 29 De Silvestri, 17 Medel, 4 Bonifazi, 3 Hickey, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano, 7 Orsolini, 9 Arnautovic, 99 Barrow. (22 Bardi, 5 Soumaoro, 6 Theate, 15 Mbaye, 35 Dijks, 8 Dominguez, 16 Kingsley, 55 Vignato, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 23 Magnani, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone (1 Pandur, 22 Berardi, 16 Casale, 31 Sutalo, 20 Ruegg, 30 Frabotta, 14 Ilic, 24 Bessa, 78 Hongla, 9 Kalinic, 18 Cancellieri, 11 Lasagna). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ceccherini. Arbitro: Pezzuto di Lecce. Quote Snai: 2.15; 3.65; 3.20.