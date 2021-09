Serie A: Milan-Lazio, probabili formazioni. Giroud guarito dal Covid

Olivier Giroud è risultato negativo al Covid. Lo rende noto il Milan in un comunicato. L'attaccante si è sottoposto a tampone di controllo dopo dieci giorni di isolamento. "Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell'attività", si legge nella nota.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan, 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Hernandez, 8 Tonali, 79 Kessie, 56 Saelemakers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao, 12 Rebic (1 Tatarusanu, 77 Plizzari, 25 Florenzi, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 13 Romagnoli, 5 Ballo-Touré, 41 Bakayoko, 4 Bennacer, 7 Castillejo, 64 Pellegri, 21 Ibrahimovic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Krunic, Giroud, Messias. Lazio (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 17 Immobile, 7 Felipe Anderson. (1 Strakosha, 4 Patric, 26 Radu, 29 Lazzari, 88 Basic, 8 Akpa Akpro, 32 Cataldi, 20 Zaccagni, 5 Escalante, 27 Moro, 94 Muriqi, 18 Romero). All.: Sarri.Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno. Diffidati: nessuno. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 2.20; 3.50; 3.20.