Serie A: Torino-Salernitana, probabili formazioni

In campo domenica alle 15 Torino-Salernitana, Cagliari Genoa e Spezia-Udinese

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 4 Pobega, 38 Mandragora, 15 Ansaldi; 14 Brekalo, 11 Pjaca; 19 Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 6 Zima, 8 Baselli, 9 Belotti, 10 Lukic, 22 Praet, 27 Vojvoda, 34 Aina, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon, 99 Buongiorno). Allenatore: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Edera, Izzo, Verdi, Zaza. Salernitana (3-5-2): 72 Belec; 23 Gyomber, 6 Strandberg, 31 Gagliolo; 24 Kechrida, 2 M.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 22 Obi, 3 Ruggeri; 9 Bonazzoli, 25 Simy. (1 Fiorillo, 12 Russo, 26 Bogdan, 4 Jaroszynski, 33 Delli Carri, 19 Ranieri, 18 L. Coulibaly, 20 Kastanos, 21 Zortea, 7 Ribery, 11 Djuric, 63 Vergani). All.: Castori. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Veseli, Capezzi, Aya. Arbitro: Aureliano di Bologna. Quote Snai: vittoria Torino 1,60; pareggio4; vittoria Salernitana 5,75.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 40 Walukiewicz, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 25 Zappa, 8 Marin, 16 Strootman, 27 Grassi, 29 Dalbert, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (31 Radunovic, 1 Aresti, 4 Caceres, 12 Bellanova, 15 Altare, 22 Lykogiannis, 21 Oliva, 14 Deiola, 18 Nandez, 26 Cavuoti, 20 Pereiro, 9 Keita, 32 Ceter, 17 Farias). All.: Semplici.

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu, 3 Vanheusden, 15 Vasquez, 4 Criscito, 93 Fares, 27 Sturaro, 47 Badelj, 33 Hernani, 50 Cambiaso,19 Pandev, 9 Caicedo. (35 Andrenacci, 14 Biraschi, 15 Maksimovic, 5 Masiello, 2 Sabelli, 18 Ghiglione, 10 Melegoni, 90 Portanova, 94 Touré, 65 Rovella, 44 Buksa, 24 Bianchi, 23 Destro 91 Kallon). All. Ballardini Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Cassata, Bani. Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 2,15; 3,25; 3,45.

Spezia (4-3-3): 1 Zoet; 21 Ferrer, 15 Hristov, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 6 Bourabia, 8 Kovalenko; 10 Verde, 11 Gyasi, 19 Colley (94 Provedel, 20 S.Bastoni, 7 Sala, 14 Kiwior, 33 Agudelo, 31 Sher, 22 Antiste, 9 Manaj, 18 Nzola, 29 Salcedo, 44 Strelec). All. Thiago Motta. Squalificati: Amian. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Leo Sena, Erlic

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 93 Soppy, 37 Pereyra, 11 Walace, 22 Arslan, 19 Stryger Larsen; 23 Pussetto, 10 Deulofeu (A disp. 20 Padelli, 66 Piana, 2 Perez, 4 Zeegelar, 16 Molina, 87 De Maio, 6 Makengo, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 45 Forestieri, 7 Success, 9 Beto). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno. Indisponibili: Nestorovski, Udogie. Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 3,10; 3,40; 2,30