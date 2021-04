Europa League: Roma; Fonseca sorride, recuperati 4 giocatori

Fonseca torna a sorridere il giorno dopo il pareggio con l'Atalanta. In un colpo solo recupera 4 giocatori: Smalling, El Shaarawy, Spinazzola e Kumbulla. Tutti hanno svolto lavoro in gruppo con risposte più che positive e sono recuperati per la trasferta di giovedì prossimo con il Manchester, mentre il resto della squadra ha sostenuto una seduta di scarico. Già con il Cagliari domenica potrebbero trovare mettere minuti nelle gambe in vista dell'Europa League.