Serie A: Juventus-Udinese

Domenica il posticipo delle ore 20,45: Juventus-Udinese 0-0 LA DIRETTA



"Sarà un mese molto importante, avremo tante partite e diverse competizioni tra cui anche la finale di Supercoppa: dovremo affrontarle al meglio, ci sarà spazio per tutti e dovremo farci trovare pronti": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, analizza il gennaio che attende i bianconeri, alla vigilia della partita contro l'Udinese prima dei big match contro Sassuolo, Milan e Inter, oltre alla coppa Italia contro il Genoa e la Supercoppa Italiana contro il Napoli.



"In spogliatoio abbiamo parlato della partita contro la Fiorentina, era stata completamente sbagliata: non potevamo finire così il 2020. C'è stata bella riunione, abbiamo discusso degli obiettivi futuri: è stato un confronto produttivo, ora vogliamo ripartire al meglio", ha spiegato Pirlo. "Ho ritrovato bene la squadra, l'ho vista vogliosa di riscattarsi dall'ultima sconfitta - ha aggiunto ai microfoni di Juventus Tv - e ora partiamo per ricominciare bene il campionato".