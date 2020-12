Lewandoski trascina il Bayern, 2-1 al Leverkusen

Vittoria in rimonta per il Bayern Monaco che vince 2-1 in casa del Bayer Leverkusen e torna in testa alla classifica. Padroni di casa in vantaggio dopo 14 minuti grazie ad un gol di Schick. Il Bayern pareggia nel finale di tempo grazie ad una rete di Robert Lewandowski. Il polacco è l'uomo partita: suo il gol della vittoria arrivato nei minuti di recupero. Grazie ai tre punti conquistati questa sers il Bayern sale a 30 punti mentre il Leverkusen resta a quota 28. Un gol del giovane prodigio Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 28 giorni è diventato il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga non salva il Borussia Dortmund da una nuova sconfitta in campionato. I gialloneri, condotti per la seconda volta da Edin Terzic dopo l'esonero di Lucien Favre, hanno perso 2-1 a Berlino in casa dell'Union nell'anticipo della 13/a giornata. Il Borussia resta provvisoriamente in quarta posizione, ma a sei punti dal leader Bayer Leverkusen e cinque dal Bayern Monaco, che si affrontano domani. L'Union sale al quinto posto grazie alle reti di Awoniyi e Friedrich.

Il quadro della 13/ma giornata

Union Berlin-Borussia Dortmund 2-1

Schalke-Arminia 0-1

Mönchengladbach-Hoffenheim 1-2

Magonza-Werder Brema 0-1

Augusta-Eintracht Francoforte 0-2

Lipsia-Colonia 0-0

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 1-2

Friburgo-Hertha domenica ore 15:30

Wolfsburg-Stoccarda ore 18:00