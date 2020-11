Roma: Fonseca recupera Dzeko e Smalling

Primo allenamento della settimana per la Roma e due buone notizie per Fonseca: il tecnico portoghese recupera Smalling che è rientrato in gruppo dopo l'intossicazione alimentare che lo aveva tenuto fuori negli scorsi giorni. Nelle prossime ore accertamenti per Mancini e Ibanez, rispettivamente alle prese con un risentimento all'adduttore e al flessore.

L'altra buona notizia è la negatività al tampone Covid di Dzeko. "Sto bene, sono contento che sia finita" ha detto il bosniaco all'arrivo a Villa Stuart per le visite d'idoneità post Covid. Gli accertamenti termineranno solo tra 24 ore vista l'applicazione dell'holter. L'attaccante torna comunque a disposizione per la sfida Cluj-Roma di Europa League.