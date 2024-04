Serie A: Frosinone-Salernitana 2-0 DIRETTA e FOTO

Frosinone-Salernitana 2-0 in campo DIRETTA per l'anticipo della 34esima giornata di Serie A

Il tecnico del Frosinone, Di Francesco



Partita-verità per il Frosinone che deve tornare al successo (manca da oltre 3 mesi) per alimentare le speranze di salvezza. L'occasione è d'oro nell'anticipo allo stadio "Stirpe" contro il fanalino di coda Salernitana. "Siamo padroni del nostro destino e di questa gara - dice il tecnico Eusebio Di Francesco - Faccio fatica a capire quale avversario arriverà allo 'Stirpe'. Pensiamo quindi a noi, dobbiamo essere bravi a leggere la partita e a colpire al momento giusto". L'allenatore avverte: serviranno calma ed attenzione massima. "Sarà fondamentale trasmettere ottimismo e non frenesia - continua l'allenatore - I tifosi vogliono vincere ma bisognerà avere calma. E' la gara più importante e per questo dovremo alzare al massimo la concentrazione. La Salernitana ha una rosa importante, costruita per un altro tipo di campionato. Poi certe stagioni girano male. Avendo pochi riferimenti sul loro modulo, abbiamo studiato le individualità dei campani. Giocatori forti come Manolas, Fazio al quale non piace fare brutte figure". Di Francesco sente il momento e non si nasconde. "Quota salvezza? Credo 36-37 ma dipenderà dai risultati delle altre - osserva l'allenatore - Questa settimana sarà determinante per capire meglio cosa ci aspetterà. La salvezza è il mio sogno, sono molto legato alla piazza. La tifoseria ci mostra grande affetto e per questo vogliamo regalare una grande gioia. Penso che possa essere un traguardo meritato". Il Frosinone dovrebbe scendere in campo con la formazione e l'assetto tattico reduci da 4 pareggi di fila. Assenti Harroui, Lusuardi, Oyono e Kalaj. "Sono importanti non solo i giocatori che iniziano la gara ma anche quanti entrano - non si sbilancia Di Francesco - Sono contento di avere un'ampia scelta. Aumentano la qualità dell'allenamento e la competitività".

Il tecnico della Salernitana, Colantuono

"Mi aspetto una partita sulla falsariga di quella giocata con la Fiorentina per ottanta minuti, dove eravamo stati molto bene in campo e abbiamo dimostrato anche di essere discretamente compatti". Lo ha detto il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono, presentando attraverso il sito ufficiale della società la partita contro il Frosinone con i granata a un passo dall'addio alla serie A. "Sarà necessaria - dice - una prestazione di questo genere contro un avversario che è in corsa per la salvezza. Troveremo un ambiente molto caldo e dovremo essere pronti a dover affrontare questa partita al massimo delle nostre possibilità". Il tecnico ha poi parlato degli avversari: "Di Francesco è un allenatore che stimo e conosco molto bene avendolo avuto anche come giocatore e credo stia facendo un buon lavoro. Il Frosinone è una buona squadra: ci aspetterà una gara che abbiamo preparato bene e che spero affronteremo mettendo in campo quello su cui abbiamo lavorato in questa settimana. Mi aspetto da tutti una prestazione all'altezza. Rispetto all'ultima partita qualcuno è uscito con qualche acciacco ma credo che abbiano recuperato. Abbiamo perso Candreva per squalifica e Ochoa per un problema fisico, ma recuperiamo Coulibaly e Manolas". "Per questo finale di campionato - ha concluso Colantuono - ci siamo posti l'obiettivo di giocare al massimo tutte le partite che restano e devo dire che dal punto di vista dell'impegno questo è stato fatto. Queste partite le dobbiamo affrontare come ho sempre detto, al massimo delle nostre potenzialità come abbiamo fatto ad esempio con Sassuolo, Fiorentina e Bologna. Il problema è che queste partite ce le siamo poi compromesse nei minuti iniziali. Ora dobbiamo cercare di essere compatti fino alla fine".

L'arbitro Francesco Fourneau





