Premier: Ancelotti vola, percorso netto dell'Everton

L'Everton non si ferma e, a suon di gol, conquista il primato solitario nella classifica della Premier: quattro giornate, 12 punti, il bottino della squadra di Carlo Ancelotti. Oggi la seconda formazione di Liverpool si è imposta in casa sul Brighton per 4-2, con una doppietta di Rodriguez, un gol ciascuno di Mina e Calvert-Lewin. Inutili le reti per gli ospiti di Maupay e Bissouma.

E' tornato al successo il Chelsea che, in casa, ha strapazzato il Crystal Palace per 4-0, in uno dei tanti derby di Londra. Di Chilwell, Zouma e doppietta su rigore di Jorginho, i gol dei 'Blues'. Il Chelsea sale al 4/o posto con 7 punti, a -2 da Leicester e Liverpool, che scenderanno domani rispettivamente contro West Ham in casa e Aston Villa a Birmingham.

Il quadro della quarta giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Chelsea-Crystal Palace 4-0

Everton-Brighton 4-2

Leeds-Manchester City ore 18.30

Newcastle-Burnley ore 21

Leicester-West Ham domenica ore 13

Southampton-West Bromwich

Arsenal-Sheffield ore 15

Wolverhampton-Fulham

Manchester United-Tottenham ore 17:30

Aston Villa-Liverpool ore 20:15