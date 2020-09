Ruben Dias al City per 53 milioni più Otamendi

Ruben Dias, difensore del Benfica e della nazionale portoghese, si appresta a raggiungere il Manchester City per 68 milioni di euro, 15 dei quali costituiscono la valutazione dell'argentino Nicolas Otamendi, che farà il percorso inverso. Lo ha annunciato il club portoghese con un comunicato.

Il Benfica ha raggiunto un accordo con il City per la cessione di Dias (23 anni) che prevede anche un bonus di 3,6 milioni di euro a seconda dei risultati che otterrà con la squadra di Pep Guardiola. L'accordo, precisa ancora il club, si concluderà dopo le visite mediche che il giocatore sosterrà a Manchester.

Per Otamendi è un ritorno nel calcio portoghese, dove ha già vestito la maglia del Porto tra l'estate 2010 e gennaio 2014.

Il tecnico Jorge Jesus lo scorso fine settimana aveva spiegato che la partenza di Dias era diventata inevitabile per riequilibrare le finanze del Benfica dopo l'eliminazione nel terzo turno di qualificazione di Champions League, per mano del PAOK di Salonicco.