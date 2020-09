E' atterrato questa mattina all'aeroporto di Malpensa con un volo da Madrid l'ultimo acquisto del Milan, Brahim Diaz. "Sono molto contento - le sue prime parole -, il Milan è un grande club. Sono pronto per questa sfida. Forza Milan sempre". Il 21enne fantasista spagnolo, arrivato dal Real in prestito secco, ora si sottoporrà al tampone e aspetterà gli esiti in albergo: nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto con il club rossonero.