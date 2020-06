Commisso, Var-arbitri mi batto per il rispetto della Fiorentina

"Su un buon uso del Var continuerò a essere la prima persona che si batterà per il rispetto della Fiorentina e del popolo viola e per il calcio italiano in generale". All'indomani della sconfitta con la Lazio arrivata dopo un rigore molto contestato dal clan viola e l'arbitraggio di Fabbri messo sotto accusa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è fatto sentire con una lunga nota sul canale ufficiale del club. "Deve essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all'utilizzo del Var" ha aggiunto il n.1 viola.