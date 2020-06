Juve: doppio programma alla Continassa, domenica riposo

Una seduta defaticante per smaltire le fatiche post-Lecce, ora 24 ore di riposo: questo il programma scelto da Maurizio Sarri per Cristiano Ronaldo e soci. Alla Continassa è stata svolta una doppia tabella di lavoro, tra una seduta di recupero per chi ha giocato ieri sera all'Allianz Stadium e personalizzato per tutti gli altri elementi della rosa. La Continassa riaprirà nella giornata di lunedì: sarà già vigilia del prossimo appuntamento, la trasferta di Genova contro i rossoblu di martedì sera.