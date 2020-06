Serie A: Juventus Lecce, probabili formazioni

La Juventus pensi solo a se stessa: è questo il messaggio mandato dal tecnico Maurizio Sarri dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium alla vigilia della sfida contro il Lecce. Dice di non avere visto le dirette concorrenti, Lazio e Inter, commettere passi falsi contro Atalanta e Sassuolo, ma di essersi dedicato esclusivamente alla gara contro i giallorossi di Fabio Liverani: "Lavoravo mentre giocava l'Inter, ho guardato soltanto uno spezzone della formazione di Simone Inzaghi - la confessione dell'allenatore bianconero - ma poco importa: dobbiamo dedicarci soltanto ai nostri risultati, non a quelli degli altri. Il vantaggio non è così sostanzioso, ci sono 33 punti in palio e non bisogna fare tabelle, ma soltanto focalizzarci partita per partita e puntare e fare il meglio in ogni singola gara". Certo è che, in caso di successo, la Lazio verrebbe spedita momentaneamente a 7 lunghezze: "Dovremo approcciare bene la sfida di domani sera, il Lecce è una squadra che ha fatto meglio in trasferta che in casa - l'avviso di Sarri ai suoi - e non dovremo essere superficiali e supponenti. Ora le partite sono tutte difficili, perché sono molto ravvicinate e la condizione non è ottimale". La Juventus sarà in piena emergenza sugli esterni, ma il tecnico sa come sopperire alle assenze di De Sciglio, Alex Sandro e Danilo: "Proverò due soluzioni, tra cui l'adattamento di Matuidi, e poi deciderò".

Tra centrocampo e attacco, invece, la coperta si allunga: Higuain e Ramsey stanno sempre meglio. "Il Pipita si è allenato con noi, è spendibile per uno spezzone di partita: se sarà iniziale o finale, lo vedremo - ha detto il tecnico - ma anche la sua condizione mentale sta migliorando. E' un ragazzo sensibile e ha patito molto la situazione personale e globale, al suo rientro non voleva nemmeno pensare al calcio, ma adesso sta ritrovando quella voglia che aveva a inizio stagione e il suo sarà un rientro importante. Anche Ramsey sta meglio, la condizione cresce di giorno in giorno". E se la rosa fosse corta, Sarri è pronto a prendere in prestito qualche giovane: "Può essere che utilizzi anche qualche Under 23, ci sono stati molto utili durante gli allenamenti e portano una ventata di gioventù ed entusiasmo. Qualcuno è sulla buona strada, avrebbe solo bisogno di un po' di esperienza in serie A, ma ne vedo soprattutto uno abbastanza pronto: non vi dirò mai il nome".

Probabili formazioni di Juventus-Lecce.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 14 Matuidi; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 42 Wesley, 24 Rugani, 41 Coccolo, 8 Ramsey, 46 Zanimacchia, 38 Muratore, 11 Douglas Costa, 44 Vrioni, 21 Higuain). All.: Sarri.

Squalificato: Danilo.

Diffidati: Cuadrado, De Ligt, Dybala.

Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, Demiral, de Sciglio, Khedira.

Lecce (5-3-1-1): 21 Gabriel; 6 Paz, 7 Donati, 5 Lucioni, 16 Meccariello, 27 Calderoni; 72 Barak, 77 Tachtsidis, 8 Mancosu; 18 Saponara, 30 Babacar. (22 Vigorito, 97 Chironi, 3 Vera, 10 Falco, 11 Shakov, 13 Rossettini, 15 Monterisi, 29 Rispoli, 31 Colella, 34 Maselli, 35 Rimoli). All.: Liverani.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Rispoli, Tachtsidis.

Indisponibili: Deiola, Dell'Orco, Farias, Lapadula, Majer.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Quote Snai: 1,13; 8,50; 18,00.