Neymar ai compagni del Psg, voglio tornare al Barça

"Voglio tornare al Barcellona, senza se e senza ma". Così Neymar, secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, si è rivolto ai compagni più intimi nello spogliatoio del Psg, con i quali si è tenuto in contatto durante i quasi tre mesi di confino. Il brasiliano punta a finire nel modo migliore possibile la Champions League, affinché i dirigenti del club francese accettino di negoziare. E' pronto ad uscire allo scoperto, per forzare la mano sul trasferimento.

L'attaccante, che compie 29 anni il 5 febbraio prossimo, si sarebbe pentito ben presto di aver lasciato Barcellona, nonostante il Paris Saint- Germain lo abbia coperto d'oro da quando, nell'agosto 2017, ha pagato i 222 milioni di euro della sua clausola di risoluzione.

Un mese fa, ricorda ancora il giornale catalano, Neymar ha respinto una proposta del club parigino che gli ha offerto 100 milioni di euro per rinnovare ed estendere il suo contratto oltre il 2022, anno di scadenza attuale.