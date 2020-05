Sampdoria, Southampton offre 15 milioni per Colley

C'è il Southampton sulle tracce del difensore della Sampdoria Omar Colley. Il club inglese lo scorso gennaio aveva inviato alcuni osservatori in Italia per seguire il nazionale del Gambia ritornando a casa con relazioni assolutamente positive per il 27enne che la società blucerchiata aveva acquistato dal Genk nel 2018. Per lui 42 presenze con la Sampdoria. Adesso il Southampton è pronto a mettere oltre 15milioni più bonus per acquistare il cartellino a titolo definitivo. Intanto la società del presidente Massimo Ferrero sta lavorando per portare a Genova un giovane difensore del Montenegro: si tratta di Nemanja Perovic, difensore classe 2002 dell'FK Iskra Danilovgrad.