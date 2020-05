Bologna: allenamenti individuali, atteso Mihajlovic

Ripresi gli allenamenti individuali lo scorso 5 maggio, anche lunedì 18 maggio - giorno in cui è in programma la riapertura, sull'onda della Fase 2, di tante attività - il Bologna proseguirà con questa tipologia di allenamento ma in aggiunta, a quanto si è appreso, farà la sua comparsa il pallone. Ad allenarsi, come già accaduto, è atteso anche il tecnico degli emiliani, Sinisa Mihajlovic. Lo scorso 6 maggio, l'allenatore aveva varcato i cancelli del centro di Casteldebole dirigendosi sul campo, correndo e facendo addominali come aveva fatto il giorno prima la squadra. Mihajlovic, al quale in estate era stata diagnosticata la leucemia, è stato sottoposto il 29 ottobre al trapianto di midollo osseo. (ANSA).