Calcio: Cairo, Grande Torino è patrimonio di tutti

"Sto partendo per Torino per andare a Superga, con l'autorizzazione del prefetto, e deporre dei fiori sulla lapide che ricorda la tragedia". Urbano Cairo, presidente Torino, è intervenuto a Radio anch'io sport (Rai Radio 1) in occasione dell'anniversario dello schianto di Superga, di cui oggi cade il 71/o anniversario. "Viviamo un momento molto particolare per la storia non solo del nostro paese, ma di tutto il mondo, anche se non a causa di un conflitto. Il Grande Torino vinceva dopo la fine della seconda guerra mondiale, e quella squadra diede un senso di riscossa a tutta l'Italia, anche a chi non tifava granata. E' rimasto un patrimonio di tutti", ha aggiunto Cairo.