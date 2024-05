Sinner salta Roma. 'Sono triste, ora lavoro per il Roland Garros'

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia a Roma. Il dolore all'anca è ancora troppo forte ma pesa anche il timore di compromettere tutta la stagione. "Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma", scrive il campione azzurro spiegando che sarà comunque presente al Foro Italico. "Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza", sottolinea.

Un rammarico per il 22enne di Sesto Pusteria che era atteso a Roma da migliaia di tifosi contagiati dalla Sinner-mania: l'azzurro ha sempre definito gli Internazionali come il torneo di casa; arrivarci da numero 2 del ranking mondiale è una soddisfazione alla quale non avrebbe mai voluto rinunciare. D'altronde, proprio a Montecarlo - subito dopo l'uscita in semifinale con Stefanos Tsitsipas - aveva spiegato che avrebbe partecipato al torneo di Madrid ma soltanto per prepararsi in vista di Roma. Evidente segno che nel calendario di Jannik la tappa italiana ha lo stesso valore di uno Slam. Sarà lo stesso Sinner domenica a rispondere alla domande sul suo forfait. "Sinner l'ho sentito, certamente, dispiace ma sono cose che succedono. Comunque gli Internazionali saranno da record e questo è dovuto a un momento pazzesco che stiamo vivendo. Abbiamo tanti italiani in gara, faremo il tifo per gli altri", ha commentato all'ANSA il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che era stato avvertito ieri sera dall'azzurro della probabile rinuncia del n.1 azzurro.

La decisione, soffertissima, è stata presa dopo una lunga riflessione con il proprio staff: meglio non mettere sotto sforzo quell'anca ormai troppo dolorante con il rischio di dover poi rinunciare al prosieguo dell'intera stagione. Nel mirino ora ci sono il Roland Garros e le Olimpiadi. Inoltre - e questo è uno dei temi principali nei prossimi giorni - i problemi all'anca se non curati rapidamente a volte possono divenire cronici e condizionare l'intera carriera di un atleta. Sinner approfitterà di questo periodo per recuperare al meglio e prepararsi in vista di Parigi. Un campione deve anche sapersi gestire. Lo sport portato avanti sempre al limite logora il fisico degli atleti. I tennisti sono sempre più soggetti ad infortuni a causa dei ritmi forsennati imposti dal calendario ed al continuo cambio di superficie e palline. Su quest'ultima questione sempre più spesso gli atleti hanno levato alta una voce di protesta. Anche Carlos Alcaraz - colui che si preannuncia il rivale dell'italiano nel prossimo decennio - sta riscontrando problemi di tenuta fisica. Il dolore all'avambraccio gli impedisce di giocare con scioltezza. Lo spagnolo ha rinunciato a malincuore al torneo di Roma. Il "barone rosso" sta imparando a gestire il proprio corpo, proprio come hanno fatto in passato campioni come Novak Djokovic e Rafa Nadal che si sono confermati nell'elite del tennis fin oltre i 35 anni, superando infortuni che nel corso di una carriera non possono mai essere esclusi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA