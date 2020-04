Giuntoli: 'Milik vogliamo tenerlo, trattiamo'

"Milik vogliamo tenerlo, lo consideriamo un giocatore molto importante e stiamo trattando col suo agente per rinnovare il contratto, abbiamo ancora un po' di tempo. Richieste dal Milan? Da giocatore importante avrà tanti estimatori, ma a noi nessuno l'ha chiesto". Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli in un'intervista a Sky Sport. Milik ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e le trattative per il rinnovo non sono semplici. Il ds azzurro ha parlato anche in generale dei rinnovi: "L'emergenza - dice - non ci aiuta, siamo obbligati a stare a casa ma gli incontri sono fondamentali in questo caso. Lavoriamo in conference da casa con i loro agenti per trovare delle soluzioni". E sulle trattative come quella su Boga, esterno sinistro del Sassuolo, Giuntoli dice: "All'inizio abbiamo preso più informazioni possibili, è importante stare a casa, e strada facendo ci siamo adoperati nel lavoro, sulle segnalazioni, confronti con gli scout che non possono più girare e vediamo partite intere per poi confrontarci ogni mattina per il prossimo anno o i prossimi anni. Boga è un giocatore importante, bravissimo nell'uno contro uno, può giocare anche a destra, è interessante".