Champions League, Psg-Borussia Dortmund 0-1. Tedeschi in finale

Champions League, allo Stadio Parco dei Principi la semifinale di ritorno: Psg-Borussia Dortmund 0-1 CRONACA



Il Borussia Dortmund conferma il momento magico del calcio tedesco conquistando con merito la finalissima di Champions League. Dopo aver battuto 1-0 il Paris Saint Germain, nel match di andata in Germania, i giallo neri passano anche a Parigi con lo stesso punteggio.



Ad inizio ripresa è Hummels a spegnere i sogni di rivincita dei francesi chiudendo praticamente il discorso qualificazione alla finale di Wembley. Grande la delusione, l'ennesima tra pali e occasioni sprecate, per la squadra di Mbappé autore di una prestazione da dimenticare e che a fine stagione lascerà i parigini per il Real Madrid. Luis Enrique cambia rispetto all'andata. In attaco Gonçalo Ramos è la punta centrale con Mbappé dirottato a sinistra, a destra Dembelé, in difesa Beraldo con Marquinhos. Terzic dà fiducia alla squadra dell'andata con Fullkrug riferimento più avanzato e alle sue spalle il trio formato da Sancho, Brandt e Adeyemi. Tra i tedeschi in panchina ci sarà anche il 18enne Kjell-Arik Wätjen, che questa mattina ha sostenuto l'esame di matematica per la maturità a Dortmund. Ad arbitrare la sfida l'italiano Orsato.



Pronti via con il Psg, che deve rimontare il gol subito in Germania, a fare la partita costruendo alcune occasioni buone con Ramos, Mbappè e Dembelè, ma la squadra di Luis Enrique deve stare molto attento alla velocità del Dortmund che quando trova spazio riesce a rendersi molto pericoloso. E proprio su una ripartenza i tedeschi vanno ad un passo dal vantaggio: Adeyemi è velocissimo e semina il panico nella difesa parigina, entra in area e calcia, solo un gran riflesso di Donnarumma evita lo 0-1. In avvio di ripresa il Paris Saint Germain ha la più grande chance della partita: dagli sviluppi di un angolo, la palla arriva sul secondo palo per Zaire Emery che calcia da pochi passi, palla contro il palo. Pochi istanti dopo arriva, invece, il gol dl vantaggio del Borussia a mettere una seria ipoteca sulla qualificazione per la finalissima di Wembley dell'1 giugno. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra terzo tempo perfetto di Hummels che colpisce di testa e mette dentro da pochi passi. Una doccia fredda per Mbappé e compagni che provano a reagire colpendo un altro palo con Nuno Mendes. Il Dortmund però si difende con ordine rendendosi ancora pericoloso.



Alla fine, dopo altri due pali del Psg, la festa è tutta per i tedeschi che hanno in bacheca una sola Champions vinta nel 1997, quando in finale hanno battuto la Juventus. Ora attendono di sapere con chi, tra Real Madrid e il Bayern Monaco in campo domani al Bernabeu, dovranno giocarsi la Champions a Wembley.





Le formazioni

Il PSG si schiera in campo con il 4-3-3: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. A disposizione: Navas, Tenas, Ugarte, Asensio, Danilo Pereira, Lee Kang-in, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Barcola, Skriniar, Zague.



Il Borussia Dortmund si schiera in campo con il 4-2-3-1: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. A disposizione: Meyer, Lotka, Ozcan, Nmecha, Haller, Reus, Wolf, Moukoko, Malen, Sule, Watjen, Bynoe-Gittens.

