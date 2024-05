Putin, 'serie conseguenze da uso missili contro di noi'

L'uso di missili occidentali per colpire in profondità il territorio russo porterà "serie conseguenze". Lo ha detto Vladimir Putin. La dirigenza Nato "deve capire con cosa sta giocando", ha aggiunto il presidente russo commentando la proposta del segretario generale Jens Stoltenberg sull'uso da parte di Kiev di missili forniti da Paesi occidentali per colpire la Russia.

Tali missili, ha aggiunto Putin, sarebbero comunque guidati da personale della Nato, perché per il loro impiego sono necessarie "informazioni di intelligence satellitari" di cui solo l'Alleanza dispone. I Paesi europei, specie quelli "con un piccolo territorio e un'alta densità di popolazione" devono capire cosa rischiano "prima di parlare di attacchi nel profondo del territorio russo", ha aggiunto il presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA