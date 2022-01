Basket, Nba: Indiana vince in extremis, Golden State ko

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - I rincalzi di Indiana - nella notte dell'Nba - piegano in trasferta, e in extremis, Golden State: non bastano i 39 punti di Steph Curry. Phoenix travolge nel quarto periodo Dallas e si aggiudica la quinta partita consecutiva in trasferta, allungando in vetta alla classifica della Western Conference. Infine, New Orleans espugna il Madison Square Garden per 102-91. I New Knicks finiscono così ko.

Risultati: New York-New Orleans 91-102 Golden State-Indiana 117-121 (o.t.) Dallas-Phoenix 101-109 (ANSA).