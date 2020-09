F1 in Turchia, 'Ci saranno 100mila spettatori'

Dopo l'annuncio degli organizzatori del Gp di F1 al Mugello, dove saranno ammessi tremila spettatori al giorno, arriva quello del comitato del gran premio di Turchia in programma il 15 novembre all'Istanbul Park: il progetto è ambizioso visto che "faremo entrare centomila persone al giorno".

La capienza ufficiale è di 220mila spettatori lungo tutto il percorso, è stato spiegato oggi nel corso di una conferenza stampa, così si tratterebbe di ridurla di poco più della metà.

"Dobbiamo essere preparati a tutto - ha detto Vural Ak Dunyanin, della Intercity che è promoter dell'evento -. Quindi se i dati dei contagi dovessero aumentare si correrà a porte chiuse, altrimenti conosciamo le potenzialità e cosa si può fare in questo impianto. 220mila persone possono assistere, in tempi normali, a questo evento, dalle tribune e altri spazi aperti. Ma al momento ne abbiamo chiusi alcuni, e se le cose rimangono così potranno esserci centomila spettatori, che dovranno seguire le regole sul distanziamento sociale".