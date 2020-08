Nba: Toronto e Boston vincono ancora su Nets e 76ers

Ancora un successo per i Toronto Raptors e i Boston Celtics nelle rispettive serie dei playoff Nba in corso nella 'bolla' di Orlando. Così ora i campioni in carica e i Celtici conducono per 3-0 su Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, e sono quindi a un passo dal passaggio al secondo turno.

Con 26 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Pascal Siakam e 11 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Kyle Lowry, i Raptors hanno prevalso per 117-92 sui Nets, ai quali non è bastato di avere tre uomini in doppia cifra (T. Johnson 23, Levert 15 e Chiozza 14). Brooklyn non ha mai messo la testa avanti, e questo testimonia il dominio di Toronto.

La grande prova di Joel Embid, 30 punti e 13 rimbalzi, non è valsa la vittoria ai 76ers contro i Celtics, ancora in stato di grazia: protagonisti del match Kemba Walker con 24 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, e Jaylen Brown con 21.

Vincono anche i LA Clippers, 130-122, contro i Dallas Mavericks, che perdono Luka Doncic per un infortunio alla caviglia durante il terzo quarto di gioco. Ora Los Angeles conduce la serie per 2-1. Protagonista assoluto Kahwi Leonard, con 36 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 2 palle rubate: "questa sera Kahwi è stato incredibile - il commento di coach, Doc Rivers - . Il suo modo di difendere e quello di costruire il gioco mi hanno fortemente impressionato".