Serie A: Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria, formazioni

In campo aalle 15 Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria

Pronto a incrociare i tacchetti con il Venezia, il Bologna - che in casa ha un passo da schiacciasassi con 13 punti su 15 conquistati - ha vissuto una vigilia particolare. La prima con Sinisa Mihajlovic - assente per influenza negli ultimi allenamenti - cittadino onorario bolognese e con un'ospite speciale sul prato di Casteldebole: Chantal, la tifosa rossoblù non vedente che ora abita a San Donato Milanese e che il tecnico serbo ha invitato in Emilia. "Oggi c'è Chantal - ha spiegato nella conferenza stampa in vista della sfida con i lagunari - : ci siamo sentiti, ho parlato con lei, con la mamma. Assiste all' allenamento, poi viene in albergo, domenica la portano allo stadio: speriamo di farla felice e siamo tutti contenti, è il minimo che possiamo fare". Cioè vincere con il Venezia sotto lo sguardo del patron Joey Saputo, atteso in tribuna al Dall'Ara. Divenuto una vera e propria roccaforte per i giocatori di Sinisa. "I ragazzi in questi due giorni in cui io ero a casa con l'influenza si sono allenati benissimo, - ha argomentato -: li devo ringraziare e devo ringraziare il mio staff per la grande professionalità ancora una volta dimostrata. Ma - ha aggiunto scherzando - non vorrei, andando avanti così, che io diventassi inutile, e allora anche il club potrebbe decidere di risparmiare".

Probabili formazioni



Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 15 Mbaye, 21 Soriano, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey, 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 35 Dijks, 14 Viola, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 77 Cangiano). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dominguez, Hickey, Medel. Indisponibili: De Silvestri, Kingsley Schouten.

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 27 Busio, 44 Ampadu, 23 Kiyine; 10 Aramu, 77 Okereke, 14 Henry. (1 Maenpaa, 12 Lezzerini; 3 Molinaro, 13 Modolo, 22 Ebuhei; 8 Tessmann, 5 Vacca, 17 Johnsen, 18 Heymans, 19 Bjarkason, 33 Crnigoj, 42 Peretz; 9 Forte, 11 Sigurdsson). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: 18 Heymans, 44 Ampadu. Indisponibili: 6 Dezi, 16 Fiordilino, 21 Ala-Myllymachi, 24 Bocalon, 28 Schnegg, 30 Svoboda, 34 Bertinato, 39 Zigoni, 91 Neri. Arbitro: Chiffi di Padova. Quota Snai: 1,60; 4,00; 5,50.

Salernitana (4-3-1-2): 72 Belec; 21 Zortea, 23 Gyomber, 31 Gagliolo, 19 Ranieri; 18 L.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos; 7 Ribery; 11 Djuric, 9 Bonazzoli (1 Fiorillo, 71 De Matteis, 26 Bogdan, 33 Delli Carri, 4 Jaroszynski, 28 Capezzi, 8 Schiavone, 22 Obi, 24 Kechrida, 25 Simy, 15 Gondo, 63 Vergani). All.: Colantuono Squalificati: nessuno Diffidati: Bonazzoli e Ranieri.

Indisponibili: Veseli, Strandberg, M. Coulibaly, Ruggeri, Russo.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 82 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 16 Askildsen; 27 Quagliarella, 10 Caputo. (33 Falcone, 30 Ravaglia, 12 Depaoli, 4 Chabot, 29 Murru, 19 Dragusin, 25 A.Ferrari, 11 Ciervo, 70 Trimboli, 9 Torregrossa, 23 Gabbiadini). All.: D'Aversa. Squalificati: Adrien Silva. Diffidati: Askildsen, Colley. Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Ronaldo Vieira Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 3,00; 3,25; 2,40.