Serie A: Sassuolo-Cagliari, formazioni

Cagliari alla ricerca della svolta per provare a scappare dall'ultimo posto. In settimana il ds Stefano Capozucca ha parlato di almeno tre vittorie nelle prossime sette partite. "Ma preferisco - spiega il tecnico Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia - non fare delle tabelle: d'altra parte siamo andati vicini alla vittoria in gare sulla carta difficili, come si fa a fare previsioni? Quello che posso dire è che per me domani sarà una finale di Champions. E così sarà per il prossimo impegno e l'altro ancora". L'allenatore rossoblù può contare però solo su tre dei quattro uruguaiani reduci dalle qualificazioni ai mondiali: Godin sì è fermato in rifinitura per un affaticamento al flessore della coscia. Ceppitelli, recuperato in settimana, sarà al comando della difesa. Probabili novità in attacco: il mister ha avuto la possibilità di avere con se durante la sosta Keita, Pavoletti e Joao Pedro.

Probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 18 Raspadori 23 Traore' ; 91 Scamacca. (56 Pegolo, 24 Satalino, 3 Goldaniga, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 97 Henrique, 92 Defrel).All: Dionisi Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Obiang, Djuricic, Boga, Romagna.

Cagliari (4-4-2): 28 Cragno; 25 Zappa, 2 Godin, 23 Ceppitelli, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 16 Strootman, 8 Marin, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 9 Keita. (1 Aresti, 31 Radunovic, 4 Caceres, 15 Altare, 12 Bellanova, 14 Deiola, 21 Oliva, 27 Grassi, 20 Pereiro, 17 Farias, 30 Pavoletti). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman Indisponibili: Carboni, Ceter, Faragó, Ladinetti, Rog, Walukiewicz. Arbitro: Baroni di Firenze Quote Snai: 1,65; 4,25; 4,75.