Da Cristiano Ronaldo a Gasperini, a Dubai i premi ai top 2020

Il conto alla rovescia per i Globe Soccer Awards è alle battute finali: a Dubai domani è in programma il consueto appuntamento in piene festività che assegna i riconoscimenti ai migliori giocatori e allenatori dell'anno. Da Cristiano Ronaldo a Robert Lewandoski, da Jurgen Klopp a Gian Piero Gasperini, il 'gotha' del calcio mondiale si è dato appuntamento negli Emirati dove, si svolgerà anche la 15/a edizione della Dubai International Sports Conference 2020, l'evento di punta del Dubai Sports Council, il locale Ministero dello Sport, e si svilupperà eccezionalmente quest'anno nel corso di un unico panel di approfondimento, presieduto da speaker d'eccezione come Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Iker Casillas, e preceduto dalle parole d'apertura del presidente Fifa Gianni Infantino. L'evento si svolgerà alla presenza dello Sceicco Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Chairman del Dubai Sports Council.

Ad aprire i lavori sarà proprio il n.1 del calcio mondiale e c'è grande attesa per il discorso di Infantino in una annata segnata dalla pandemia Covid, che ha messo a dura prova il movimento calcistico globale.

Tre gli speaker della sessione, tre i campioni sul palco di Dubai. Primo ospite Ronaldo, che quest'anno è in lizza per due dei premi in palio: il Best Player of the Century 2001-2020, con Lionel Messi e Mohamed Salah, e il Best Player of the Year, ancora con Messi e Lewandowski. Secondo ospite del panel sarà proprio l'attaccante polacco del Bayern campione d'Europa a portare, al fianco di Cristiano, la propria visione del calcio sul palco di Dubai. Terzo e ultimo ospite sarà invece Casillas, che nella sua lunga carriera al Real Madrid ha potuto vivere in prima persona, tra i pali del club più vincente di sempre, i massimi livelli del calcio degli ultimi vent'anni.

La cerimonia degli Awards: avrà luogo alle ore 19.15 locali (le 16.15 in Italia), subito dopo la Conferenza che avrà invece inizio alle 18.30 locali (15.30 in Italia). A consegnare tutti i premi quest'anno sarà proprio il presidente del Dubai Sports Council, lo sceicco Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

Tanti i nomi dei candidati in corsa per i premi ci sono anche i 'campioni della panchina': nella triade in finale con Klopp e Flick ci sarà Gasperini che porterà grazie alla sua Atalanta un po' d'Italia a Dubai. In corsa per il Coach of the Century 2001-2020 Ferguson, Guardiola, Mourinho e Zidane.