In campo Parma-Juventus 0-0 LIVE

Niente Parma per Paulo Dybala: la rifinitura è stata fatale per l'argentino, che proprio durante l'ultimo allenamento prima della partenza per l'Emilia-Romagna ha accusato un affaticamento muscolare alla gamba destra. In attacco, dunque, verranno confermati Ronaldo e Morata, anche se è la retroguardia che sta dando maggiori soddisfazioni ad Andrea Pirlo.