La Sampdoria batte il Crotone 3-1 e sale al decimo posto.

Doriani in vantaggio con un gol di Damsgaard al 23'. Al 36' il raddoppio con un gol di Jankto. Al 47' un rigore di Simy riporta in gara il Crotone. Nella ripresa Ranieri manda in campo Quagliarella che trasforma un pallone vagante in area al 65'. Annullato per fuorigioco al 91' un gol a Quagliarella