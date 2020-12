Champions League: Juventus-Dinamo Kiev

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Probabili formazioni di Juventus-Dinamo Kiev, 5/a giornata Girone G della Champions League, in programma domani alle 21 sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino.

Juventus (3-5-2): 1 Szczesny; 28 Demiral, 19 Bonucci, 4 De Ligt; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 14 McKennie, 8 Ramsey, 12 Alex Sandro; 9 Morata, 7 C.Ronaldo. (31 Pinsoglio, 45 Israel, 13 Danilo, 16 Cuadrado, 38 Frabotta, 39 Portanova, 5 Arthur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 44 Kulusevski). All.: Pirlo.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): 1 Bushchan; 94 Kedziora, 25 Zabarnyi, 16 Mykolenko, 20 Karavaiev; 8 Shepelev, 19 Garmash; 10 Shaparenko, 5 Sydorchuk, 14 De Pena; 7 Verbic. (71 Boyko, 4 Popov, 34 Syrota, 6 Baluta, 11 Tsitaishvili, 15 Tsygankov, 17 Lednev, 22 Rodrigues, 27 Clayton, 89 Supriaha). All.: Lucescu.

Arbitro: Frappart (Francia).

Quote Snai: 1,27; 5,50; 12. (ANSA).