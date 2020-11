Europa League: Roma Cluj e Rijeka-Napoli

Italiane favorite nei confronti di giovedi' in Europa League. Il Milan, a punteggio pieno, puo' ribadire la sua leadership ricevendo il Lilla secondo. Il Napoli puo' proseguire la sua rincorsa giocando in casa del fanalino di coda Rijeka e vorra' riscattare il ko col Sassuolo. La Roma, lanciata dal convincente successo sulla Fiorentina, vuole dimenticare il pari col Cska ospitando il Cluj, con cui condivide il primo posto. Fra le altre gare piu' interessanti del terzo turno, Benfica-Rangers, Arsenal-Molde, Leicester-Braga. Il Tottenham di Mourinho deve riscattare il ko con l'Aversa in casa del Ludogorets.

Programma della terza giornata della fase a gironi di Europa League, in programma giovedi' 5.

-Gruppo A:

Roma (Ita) -Cluj (Roma), Young Boys (Svi) -Cska (Bul) alle 21

Classifica: Cluj e Roma 4 punti, Young Boys e Cska 1.

-Gruppo B:

Rapid Vienna (Aut)- Dundalk (Irl), Arsenal (Ing)- Molde (Nor) alle 21

Classifica: Arsenal e Molde 6, Rapid e Dundalk 0.

-Gruppo C:

Hapoel B.S. (isr)-Leverkusen (Ger), Nizza (Fra)- Slavia Praga (Cec)

Classifica: Leverkusen , Hapoel, Slavia e Nizza 3.

-Gruppo D:

Lech (Pol)-Standard Liegi (Bel), Benfica (Por)-Rangers (Sco)

Classifica: Benfica e Rangers 6, Lech e Standard 0

-Gruppo E:

Paok (Gre)- Psv (Ola), Omonia (Cip)-Granada (Spa)

Classifica: Granada 4, Psv 3, Paok 2, Omonia

-Gruppo F:

Rijeka (Cro)-Napoli (Ita), Real Sociedad (Spa)- Az (Ola)

Classifica:Az 6, Napoli e Real Sociedad 3, Rijeka 0

-Gruppo G:

Leicester (Ing)- Braga (Por), Zorya (Ucr)-Ark (Gre)

-Gruppo H:

Celtic (Sco)- Sparta Praga (Cec), Milan-Lilla

Classifica: Milan 6, Lilla 4, Celtic 1, Sparta 0

-Gruppo I:

Sivasspor (Tur) - Qarabag (Aze) alle 18.55, Villarreal (Spa)- Maccabi (Isr)

Classifica: Villarreal e Maccabi 6, Sivasspor e Maccabi 0.-

Gruppo J:

Ludogorets (Bul)-Tottenham (Ing) alle 18.55, Anversa (Bel) -Lask (Aut)

Classifica: Anversa 6, Tottenham e Lask 3, Ludogorets 0

-Gruppo K:

Dinamo Zagabria (Cro)-Wolfsberg (Aut), Feyenoord (Ola) - Cska Mosca (Rus)

Classifica. Wolfsberg 4, Cska e Dinamo 2, Feyenoord 1.

-Gruppo L:

Hoffenheim (Ger) - Slovan Liberec (Cec), Stella Rossa (Ser)- Gand (Bel)

Classifica: Hoffenheim 6, Stella Rossa e Slovan 3, Gand 0.

Risultati delle partite della 2/a giornata dell'Europa League

Girone A: Cluj-Young Boys 1-1 ROMA-Cska Sofia 0-0

Girone B: Arsenal-Dundalk 3-0 Molde-Rapid Vienna 1-0

Girone C: Nizza-Hapoel Beer Sheva 1-0 Slavia Praga-Bayer Leverkusen 1-0

Girone D: Benfica-Standard Liegi 3-0 Rangers-Lech Poznan 1-0

Girone E: Granada-Paok Salonicco 0-0 Omonia Nicosia-Psv Eindhoven 1-2

Girone F: Real Sociedad-NAPOLI 0-1 Az Alkmaar-Rijeka 4-1

Girone G: Aek Atene-Leicester City 1-2 Zorya Lugansk-Sporting Braga 1-2

Girone: H: Lilla-Celtic 2-2 MILAN-Sparta Praga 3-0

Girone: I: Sivasspor-Maccabi Tel Aviv 1-2 Qarabag-Villarreal 1-3

Girone J: Royal Antwerp-Tottenham Hotspur 1-0 Lask Linz-Ludogorets Razgrad 4-3

Girone K: Feyenoord-Wolfsberger 1-4 Cska Mosca-Dinamo Zagabria 0-0

Girone L: Stella Rossa-Slovan Liberec 5-1 Gent-Hoffenheim 1-4.

