DIRETTA Serie A: in campo Roma Juventus 2-1 LIVE

In campo Roma-Juventus 2-1 DIRETTA

Roma-Juventus 2-1: ancora Veretout in contropiede

Roma-Juventus 1-1: al 45' pt Cristiano Ronaldo realizza dal dischetto. Rigore concesso per fallo di mano commesso da Pellegrini.

Roma-Juventus 1-0: al 32' pt Veretout insacca dal dischetto, Sczeszny si e' tuffato dalla parte giusta ma per poco non la prende

Le formazioni

Giallorosi con Mirante, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitaryan, Pedro, Dzeko

Bianconeri in campo con Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Kulusevski, McKennie, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Ronaldo.