Serie A: in campo Napoli Genoa 1-0 e Crotone Milan 0-0 LIVE

In campo Napoli-Genoa 1-0 e Crotone-Milan 0-0 DIRETTA

Dal secondo giro di tamponi (ieri tutti negativi) sui giocatori del Genoa è risultato 'debolmente positivo' Lasse Schone che, per sicurezza, è ora in isolamento così come già sta accadendo per il portiere Mattia Perin

Probabili formazioni di Crotone-Milan.

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz; 6 Magallan, 34 Marrone, 5 Golemic; 33 Rispoli, 21 Zanellato, 8 Cigarini, 95 Enrique, 17 Molina; 25 Simy, 30 Messias. (16 Festa, 22 Crespi, 2 Spolli, 14 Crociata, 19 Gomelt, 32 Pedro Pereira, 23 Mazzotta, 7 Mustacchio, 77 Vulic, 24 Kargbo, 11 Dragus). All.: Stroppa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Benali, Cuomo, Gigliotti, Riviére. Milan (4-2-3-1): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 56 Saelemaekers; 12 Rebic (1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 20 Kalulu, 93 Laxalt, 33 Krunic, 8 Tonali, 39 Paquetà, 21 Diaz, 29 Colombo, 17 Leao, 27 Maldini). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Conti, Duarte, Ibrahimovic, Musacchio, Romagnoli. Arbitro: Pairetto di Nichelino.