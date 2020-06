Serie A: Atalanta Sassuolo

Col Sassuolo, alle 19.30 del 21 giugno, più di 100 giorni dopo, l'Atalanta torna a Bergamo a disputare una partita di calcio che va ben oltre il mero significato contingente. "La dimensione di quello che è successo è difficile da rimediare con un'impresa sportiva, ma cercheremo di riportare il sorriso a una città e a una terra che ne hanno bisogno", la premessa della vigilia, vissuta sui canali ufficiali del club nella sala stampa di Zingonia, di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri rivedono un campo da gioco a 103 giorni dall'ottavo di Champions League a Valencia (10 marzo), a 112 dall'ultima di campionato a Lecce (1° marzo) e addirittura a 126 dall'ultima al Gewiss Stadium con la Roma del 15 febbraio. Ma senza tifosi, proprio come nell'ottavo di ritorno di coppa in Spagna: "Spesso è il pubblico il vero spettacolo, e l'augurio è che i nostri tifosi, che sentiamo comunque vicini, possano tornare presto sugli spalti". La partita coi neroverdi si sarebbe dovuta giocare il 23 febbraio per essere poi rinviata al 18 marzo in preserale e definitivamente sospesa insieme a tutto lo sport nazionale. L'impianto di proprietà è stato teatro, durante il post lockdown, della partitella in famiglia di due sabati fa e del training di domenica scorsa, sempre al mattino e sempre senza comunicare l'orario per non creare assembramenti all'esterno: "Era ora di tornare a mettere piede in campo, non se ne poteva di più di allenarsi e basta anche senza amichevoli - è ancora la voce del Gasp a parlare -. Siamo praticamente tutti a disposizione, abbiamo lasciato una classifica importante ma è ancora tutto in palio, anche i posti in Europa". Il senso di un'Atalanta nuovamente nel teatro domestico è sottolineato anche dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ai microfoni di "Dribbling" per la Rai: "La ripresa del campionato qui coincide con la ripresa dell'Atalanta, il tassello mancante della ripartenza post Coronavirus. Il ritorno in campo dei nerazzurri significa il ritorno alla quasi normalità, la continuazione di una narrazione positiva che avuto il suo culmine a Valencia in Champions con la qualificazione ai quarti di finale". La Final Eight sarà in agosto a Lisbona, in un rendez-vous al sapore di storia visto che lì fu affrontato lo Sporting in Coppa delle Coppe a due riprese, il 9 ottobre 1963 (ko per 3-1) e il 16 marzo 1988 (1-1 e semifinali raggiunte col Malines da Emiliano Mondonico), ma in cima ai pensieri del Gasp resta la serie A: "Tutte le squadre affrontano una situazione molto diversa e strana, ma anche l'inizio di un ritorno alla normalità anche se il virus ha cambiato molte cose insieme alle nostre vite - la chiosa -. Giocare a giugno e per tutto luglio col caldo ogni tre giorni, comunque, mette tutti alla pari: vedremo chi sarà più bravo ad adattarsi, dovremo adattarci senza accampare alibi".