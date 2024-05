Meloni: 'Ho visto Leo, sospendiamo il decreto sul redditometro'

"Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti" del decreto ministeriale sul redditometro e "siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere" il provvedimento "in attesa di ulteriori approfondimenti". Così Giorgia Meloni in un video diffuso sui social.



"Il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione e il fenomeno inaccettabile, ad esempio, di chi si finge nullatenente ma gira con il Suv, o va in vacanza con lo yacht, senza però per questo vessare con norme invasive le persone comuni", afferma la premier nel video sui social.



"Nessun Grande fratello fiscale sarà mai introdotto da Fratelli d'Italia, dal centrodestra, da questo governo. Noi siamo sempre stati contrari a meccanismi invasivi come il redditometro, applicati a persone oneste. E la nostra posizione non è cambiata". Lo ribadisce la presidente del Consiglio. "Abbiamo ereditato - spiega - una situazione però molto pericolosa, nella quale non c'è alcun limite al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di contestare incongruenze tra il tenore di vita e il reddito dichiarato. Da qui la necessità di emanare un decreto ministeriale che prevedesse precise garanzie per i contribuenti". "Quel decreto ha però prodotto diverse polemiche", ha aggiunto spiegando che ora, dopo la sospensione ci saranno "ulteriori approfondimenti".

Conte attacca: 'Ci prende in giro'. Schlein: 'Sono divisi'

"Udite, udite. Meloni ora annuncia che vi salverà dal redditometro, dal 'grande fratello fiscale'. Questo quel che dice. Però nel decreto pubblicato il redditometro lo ha inserito il Governo Meloni. Dormiva o 'ha stato Conte' pure su questo? In che mani siamo? Pensano che i cittadini siano degli ingenui, da raggirare. Come sulla scheda elettorale con le candidature finte. Come quando fanno i leoni annunciando tasse sulle banche sui social e poi di nascosto si trasformano in teneri coniglietti che non chiedono nemmeno 1 euro su 28 miliardi di utili ai grandi istituti mentre per i cittadini esplodono i mutui. Basta con le prese in giro". Lo scrive su X il leader del M5s Giuseppe Conte.

"Il governo è diviso su moltissime questioni, sono meno bravi a nasconderlo in questa campagna elettorale, uno tira di qua uno tira di là". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a un evento alla Cna, a Roma, rispondendo a una domanda sul redditometro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA