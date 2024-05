Scoppia il caso redditometro, tensioni nella maggioranza

La norma era attesa "da sei anni" ed è stata "preventivamente condivisa con le associazioni dei consumatori, l'Istat e il garante per la privacy". Ma la nuova edizione del redditometro, pur con "paletti ben precisi" a "garanzia dei contribuenti", che porta la firma di Maurizio Leo, crea scompiglio nella maggioranza. Tanto che il viceministro di Fdi andrà venerdì a spiegare in Consiglio dei ministri la ratio di un adempimento di cui, viste le reazioni a caldo, di certo non erano stati messi al corrente gli alleati.



La novità arriva con la Gazzetta Ufficiale (ma il decreto ministeriale era stato firmato il 7 maggio), e spiazza i pochi parlamentari che si affacciano in Transatlantico mentre in Aula a Montecitorio si discute di Superbonus, altra grana ricomposta a fatica nella maggioranza. La prima a reagire, a qualche ora di distanza, è Forza Italia che mette in chiaro la netta contrarietà "da sempre" al redditometro. Segue la Lega che prima con il capogruppo Massimiliano Romeo rimanda la palla a Fdi definendo "strana" la proposta (che tale non è, perché di misura attuativa e già operativa si tratta), e poi, dopo le spiegazioni di Leo, ribadisce il suo no perché "l'inquisizione è finita da tempo" e "controllare la spesa degli italiani, in modalità Grande fratello, non è sicuramente il metodo migliore per combattere l'evasione".

Non bastano, insomma, le rassicurazioni del viceministro a placare i dubbi degli alleati. Anche perché Fratelli d'Italia per molte ore resta silente di fronte a una mossa che, stando al tam tam parlamentare, non era stata preannunciata e di cui nessuno, in pratica, sapeva nulla.



Tanto che pure al Mef le prime reazioni, raccontano, sarebbero state di "sorpresa". A spiazzare non sarebbe stato tanto il contenuto in sé - il refrain ricorrente tra i partiti - quanto il tempismo con cui si è sbloccata una vicenda che appunto, aveva atteso anni. Certo negli ultimi mesi, spiega chi ha ricostruito la vicenda, anche la Corte dei Conti aveva sollecitato l'attuazione del decreto ministeriale, espressamente previsto da una norma del 2018 (il decreto dignità del governo gialloverde) che aveva cancellato sì il vecchio redditometro prevedendo però un ulteriore decreto ministeriale che disciplinasse l'accertamento sintetico, delimitando gli elementi indicativi della capacità contributiva dei cittadini.

Si trattava, insomma, di "regolare il superamento" del Redditometro di renziana memoria, spiegano anche da Palazzo Chigi, salvo che, per dirla con un parlamentare di maggioranza, l'effetto è stato quello di un "meteorite" sulla campagna elettorale.

"Qualche voto al Pd dovevamo pur farlo prendere", cerca di riderci su un deputato del partito della premier, che nel tardo pomeriggio parte con una serie di comunicati a difesa dell'iniziativa di Leo, che, per dirla con il presidente della commissione Finanze della Camera Marco Osnato "non annacqua né intacca la riforma fiscale né l'atteggiamento del governo Meloni" che vuole un fisco "amico". Forse, osserva l'esponente di Fdi, "fa scalpore perché siamo in campagna elettorale".

E sarebbe proprio il rischio di un effetto boomerang a preoccupare Giorgia Meloni. Ma Leo "è un tecnico, tra i più preparati" e sta "facendo più che bene il suo lavoro", dicono i suoi più stretti collaboratori che pure ammettono che ci sia stato un difetto di "comunicazione" di una questione "complessa". La premier avrebbe parlato con il suo viceministro e nei prossimi tre giorni, di qui al Cdm, avrà modo di valutare eventuali contromosse per evitare ripercussioni di qui al voto dell'8 e 9 giugno.



"La maggioranza è in tilt", cavalca l'onda il Partito democratico, denunciando il "molto grave" utilizzo delle "istituzioni per propaganda elettorale". Si "fingono liberali ma sono solo statalisti. E stanno seguendo le linee guida di Vincenzo Visco e della sinistra anti-contribuente" affonda Matteo Renzi mentre lo stesso Visco si dice per l'appunto "favorevolissimo" sulla necessità di rispolverare il redditometro come strumento della lotta all'evasione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA