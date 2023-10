I difensori dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, hanno depositato una istanza al tribunale di Sorveglianza per chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla condanna a 22 mesi di carcere, passata in giudicato, in uno dei filoni dell'indagine Mondo di Mezzo. Per Alemanno l'accusa era di traffico di influenze illecite. I giudici si sono riservati di decidere nei prossimi giorni

