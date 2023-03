Migranti: Molinari, vediamo se FdI vota ripristino decreti sicurezza

"Ne discuteremo in commissione e vedremo se FdI li voterà o no". Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ad Agorà su Rai Tre, parlando del ripristino dei decreti sicurezza di Salvini. E' atteso per domani in commissione Affari costituzionali di Montecitorio l'avvio dell''esame della proposta di legge della Lega che impone una stretta dei permessi per gli immigrati, riproponendo le misure del 2018.





Agenzia ANSA Piantedosi: 'Grave falsità che il Governo impedisce i soccorsi'. Arrestato in Austria il quarto scafista - Politica Piantedosi in parlamento. 'Piena sintonia' nel governo sul dossier immigrazione: la premier e il suo vice hanno fatto il punto sui provvedimenti in vista del prossimo Cdm. Palazzo Chigi: 'Nessuna responsabilità di Finanza e Guardia Costiera'. 'Fiducia negli accertamenti giudiziari' dice Piantedosi nella sua relazioni alle Camere. 'Da ottobre ad oggi salvate 36mila persone. Non volevo colpevolizzare le vittime, le mie parole contro gli scafisti' ha detto il ministro. Il Pd:'Il governo sia accusato di strage'. M5s: 'Salvini un coniglio che scappa, si dimetta'. Lega:'La sinistra chiede le manette perchè ha perso le elezioni'. Schlein 'Meloni torni in aula, basta guerra alle ong' (ANSA)