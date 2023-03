Santanchè: basta sciacalli, il governo vuol salvare le vite

"Non c'è tensione, c'è un cuore che piange, una ferita che è aperta perché nessuno vuol far morire le persone e ed è per questo noi lavoreremo per non farle partire. E' un tema molto complesso e molto delicato, però deve finire anche lo sciacallaggio che si pensa che il governo vuol fare morire, il governo vuole salvare perché chi salva una vita umana a salva il mondo". Lo dice la ministra Daniela Santanchè appena arrivata al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa per il decennale della Fondazione Fs a una domanda sulle possibili tensioni nel Governo dopo la tragedia di Cutro.