Migranti, Schlein: 'Meloni torni in aula, basta guerra alle ong'

"Sarebbe utile capire anche da Salvini cosa pensa di questa vicenda. La guardia costiera fa capo al suo ministero. Non faremo passi indietro su questo. Le vittime della strage, i familiari e il tutto il Paese meritano una risposta. Speriamo che presto Meloni torni in questa Aula, sappiamo che c'è un question time presto, non mancheranno occasioni per tornare a chiedere di fare luce". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Anche oggi un'occasione sprecata per rispondere a domande precise: chi ha deciso che intervenisse la guardia di finanza invece che la guardia costiera?". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Oggi Piantedosi non ha risposto alla domanda: chi ha deciso che non intervenisse la guardia costiera?".

"Dopo il silenzio e l'assenza, Meloni svolge a Cutro un consiglio dei ministri. Voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare a Cutro la riforma del reddito di cittadinanza, ignorando che è una delle province con le maggiori criticità in tema di qualità della vita. Sarebbe una ulteriore sberla alle fasce più povere. Non sarebbe tollerabile". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti in Transatlantico.

"Sarebbe opportuno abolire quel decreto che rende più difficili i salvataggi in mare. Scopriamo oggi, dalle parole del ministro, che una maggiore presenza delle ong sarebbe auspicabile. È il caso di smettere di fare la guerra alle ong e di chiedere una Mare nostrum europea, perché dove non intervengono la guardia costiera o le ong a cui quel decreto fa la guerra le persone continuano a morire". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.