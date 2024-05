Titolare del Papeete non si ricandida con la Lega,scelta mia

Massimo Casanova, proprietario del Papeete e europarlamentare uscente della Lega, non correrà di nuovo alle Europee. La scelta "è stata mia, maturata all'esito di una lunga riflessione", spiega l'imprenditore bolognese in un lungo post su Facebook ringraziando "dal profondo del cuore" i "tantissimi" che in queste ore gli hanno manifestato "il dispiacere, e per certi versi anche il disappunto" perché non è ricandidato. E promette che comunque farà "campagna elettorale per la Lega pancia a terra come se fossi candidato in prima persona". "Pur ringraziando il partito e Matteo per la fiducia riposta, ancora una volta, nella mia persona, ho deciso per il momento di fermarmi - scrive il proprietario dello stabilimento di Milano Marittima, da dove nell'estate 2019 il leader della Lega aprì la crisi del primo governo Conte -. Non soffro di manie di protagonismo né ritengo che essere 'onorevole' sia tutto. Al contrario, credo che un profilo come il mio, che conosce bene il mondo reale fatto di imprese, di partite iva, di famiglie in difficoltà, possa essere più utile e spendibile nel ruolo di collante tra queste realtà e il mondo politico-istituzionale, che troppo spesso non parlano la stessa lingua, lavorando per e accanto a Matteo Salvini più di prima".





