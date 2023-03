Meloni,bambini hanno diritto al meglio, una madre e un padre

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Ho avuto la fortuna di avere una madre e una famiglia che non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma non posso dire che l'assenza di mio padre non abbia pesato nella mia vita. L'ho capito pienamente quando lui è morto, e mi sono resa conto della profondità della sofferenza che il suo vuoto aveva creato in me. Non conosco nessuno che rinuncerebbe a uno dei propri genitori o che sceglierebbe di essere cresciuto solo dal padre o dalla madre. I bambini hanno il diritto di avere il massimo: una mamma e un papà". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al settimanale Grazie in edicola da domani in occasione della Festa della donna, rispondendo alla direttrice Silvia Grilli che chiede se sia "importante per il bene dei figli avere sia un padre sia una madre? È importante per il bene dei figli che i genitori siano di sesso opposto?", come riporta una nota (ANSA).